Генсек НАТО заявил о самом сложном для Киева времени с начала конфликта

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас для Киева наступило самое сложное время с начала конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Столтенберг признал, что РФ «удается добиться некоторых незначительных успехов» на Украине.

«Да, это так, сейчас самое сложное время в этой войне», — добавил он.

При этом генсек указал, что «войны непредсказуемы», но НАТО не «ожидает большого прорыва РФ».

Госдеп прокомментировал слова Столтенберга об ударах по России

Ранее Столтенберг призвал разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по военным целям на территории России. Данный вопрос был вынесен на обсуждение глав МИД стран ЕС, однако окончательного решения пока принято не было. В настоящее время известно, что США и Италия выступили против этого, а Франция и Латвия наоборот поддержали.