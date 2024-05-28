Генсек НАТО заявил о самом сложном для Киева времени с начала конфликта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас для Киева наступило самое сложное время с момента начала конфликта на Украине.

"Да, это так, сейчас самое сложное время в этой войне", - сказал он в интервью телекомпании CNN, признав, что ВС РФ "удается добиться некоторых незначительных успехов".

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При этом Столтенберг подчеркнул, что "войны непредсказуемы", но в НАТО утверждают, что альянс "не ожидает большого российского прорыва".