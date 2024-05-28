Над Белгородской областью уничтожили авиабомбу Hammer

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью управляемую авиабомбу Hammer и реактивный снаряд РСЗО "Ольха". Об этом сообщили в Минобороны России.

"28 мая текущего года около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением управляемой авиационной бомбы Hammer французского производства и реактивной системы залпового огня "Ольха" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО одна управляемая авиационная бомба Hammer и один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали там.