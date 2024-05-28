Зеленский случайно раскрыл информацию об украинских пилотах F-16

Президент Украины Владимир Зеленский случайно раскрыл информацию о пилотах, которые проходят подготовку для управления американскими истребителями F-16. На это в своем Telegram-канале указал военный корреспондент Андрей Руденко.

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Он обратил внимание, что пресс-служба украинского лидера опубликовала видео со встречи Зеленского с летчиками, при этом их лица не скрыты.

«Пилоты — это штучные экземпляры, и на их обучение противник тратит огромные средства и большое количество времени», — объяснил военкор.

Он добавил, что за такими специалистами идет настоящая охота.

Руденко предположил, что кадры были размещены ради пиара.

«Теперь мы знаем, где и кого искать», — резюмировал он.

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20 мая Зеленский заявил, что западные союзники должны поставить Киеву 120-130 самолетов для закрытия потребности в авиации. Он прокомментировал военную помощь Запада Киеву, в частности планы по поставке истребителей F-16. Украинский лидер понадеялся, что самолеты прибудут на Украину и будут использованы как можно скорее.