Российские военные освободили военнослужащих Чада из плена исламистов

Российские военные в рамках операции в Центральной Африке освободили иностранных коллег из Чада, ранее захваченных в плен боевиками-исламистами. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Минобороны России

«В Центральной Африке российские военнослужащие провели совместную операцию с коллегами Республики Чад по освобождению чадских военнослужащих из плена боевиков незаконных вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные Чада провели в плену 9 месяцев, они содержались в нечеловеческих условиях и подвергались постоянным пыткам.

После оказания первой медицинской помощи освобожденные были эвакуированы на родину.

Ранее агентство Reuters сообщило, что российские военные разместились на занятой войсками США военной авиабазе 101. Это произошло на фоне требования властей африканской страны о выводе тысячи американских военных из Нигера. Россияне используют отдельный ангар, однако территория авиабазы достаточно небольшая, из-за чего войска двух стран оказались в непосредственной близости.