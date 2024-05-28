Макрон поддержал удары западным оружием по военным объектам в РФ

Макрон призвал разрешить ВСУ наносить удары по РФ
Украине нужно разрешить наносить удары по военным объектам на территории России. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, передает «РИА Новости».
Он уточнил, что говорит только о тех объектах на территории РФ, «откуда ведутся обстрелы».
«Но мы не должны позволять поражать другие военные или гражданские объекты на ее территории», — добавил Макрон.
Ранее с призывом разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по «легитимным целям» на территории России также выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Латвии Эдгар Ринкевич. Данный вопрос был вынесен на обсуждение глав МИД стран ЕС, однако окончательного решения пока принято не было.
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