Макрон поддержал удары западным оружием по военным объектам в РФ

Украине нужно разрешить наносить удары по военным объектам на территории России. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, передает «РИА Новости».

Он уточнил, что говорит только о тех объектах на территории РФ, «откуда ведутся обстрелы».

«Но мы не должны позволять поражать другие военные или гражданские объекты на ее территории», — добавил Макрон.

Ранее с призывом разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по «легитимным целям» на территории России также выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Латвии Эдгар Ринкевич. Данный вопрос был вынесен на обсуждение глав МИД стран ЕС, однако окончательного решения пока принято не было.