Украина и Португалия подписали соглашение по безопасности, которое предполагает выделение Лиссабоном Киеву военной помощи в размере 126 миллионов евро в 2024 году. Информация об этом размещена на сайте офиса президента бывшей советской республики.

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— В Лиссабоне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Португалия предоставит не менее 126 миллионов евро военной поддержки в этом году, — указано в сообщении.

Отельно отмечается, что Лиссабон подтвердил участие в международной коалиции истребителей F-16, морской коалиции, а также в программах закупки боеприпасов крупного калибра для Киева и усилиях по разминированию украинской территории. Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что соглашение рассчитано на 10 лет, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что Зеленский встретится с премьером Бельгии Александром Де Кроо и подпишет соглашение о безопасности. Украинский президент также должен был встретить с пилотами, инструкторами, а также техническими специалистами истребителей F-16.

Европейский союз 11 мая согласовал текст документа по предоставлению Украине гарантий безопасности, согласно чему ЕС заверяет власти Киева в немедленных консультациях в случае атак. Отмечается, что представители 27 стран ЕС согласовали конфиденциальный документ из 11 страниц.

Первая партия украинских пилотов завершила обучение по управлению истребителями F-16 в США, сообщили 24 мая в американской Нацгвардии.