Системы противовоздушной обороны сбили в Херсонской области украинскую ракету «Нептун», выпущенную в сторону Крымского полуострова. Об этом во вторник, 28 мая, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

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По его словам, снаряд противника был сбит над населенным пунктом Новоалексеевка примерно в 19:00.

— Обломки упали за пределами поселка, никто не пострадал, — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

В ночь с 23 на 24 мая системы противовоздушной обороны России сбили три ракеты ATACMS над Крымом. Попытка киевского режима осуществить атаки осуществлялась при помощи оперативно-тактических ракет американского производства. Помимо этого, ПВО России сбили два беспилотника в небе над Белгородской областью.