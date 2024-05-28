Умеров призвал страны Запада взять шефство над бригадами ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал страны Запада взять шефство над отдельными украинскими подразделениями для их оснащения. Об этом он заявил в Facebook (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). Lenta.ru

По его словам, Минобороны Украины сейчас активно обновляет боевые подразделения для усиления вооруженных сил. «В связи с этим пригласил каждую из стран-союзников взять шефство над одной из таких бригад для ее оснащения», - сообщил Умеров. Российская газета

Ранее министр обороны Украины призвал страны НАТО закрыть небо над Западной Украиной со своей территории. Газета.Ru