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Умеров призвал страны Запада взять шефство над бригадами ВСУ для их оснащения

Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал страны Запада взять шефство над отдельными украинскими подразделениями для их оснащения. Об этом он заявил в Facebook (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). Lenta.ru

По его словам, Минобороны Украины сейчас активно обновляет боевые подразделения для усиления вооруженных сил. «В связи с этим пригласил каждую из стран-союзников взять шефство над одной из таких бригад для ее оснащения», - сообщил Умеров. Российская газета

Ранее министр обороны Украины призвал страны НАТО закрыть небо над Западной Украиной со своей территории. Газета.Ru

Умеров призвал страны Запада взять шефство над бригадами ВСУ
© globallookpress.com
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