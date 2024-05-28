$88.44-0.2596.24-0.07
Войти в почту

Bild: ФРГ и США разозлились на Киев за самостоятельное использование Patriot

Украинская армия однажды без разрешения Запада применила ракетный комплекс Patriot — это привело к гневным звонкам из Германии и США и к угрозам прекратить поставки зенитных ракет, сообщает Bild со ссылкой на источники.

Bild: ФРГ и США разозлились на Киев за использование Patriot без их ведома
© RT на русском
«Украинская армия как минимум один раз использовала систему Patriot, поставленную из Германии, самостоятельно. Реакция: гневные звонки из Берлина и Вашингтона и угрозы прекратить поставки зенитных ракет, если подобный инцидент повторится», — пишет таблоид.

В мае Министерство обороны России заявило, что российские войска уничтожили дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции.

Военные новости
Минобороны России
Берлин
Вашингтон
Киев
Германия