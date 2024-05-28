Ядерный удар по России: НАТО начало подготовку?

Глава Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов, выступая по случаю профессионального праздника, напомнил, что вблизи наших границ замечена боевая подготовка сил НАТО, которые «отрабатывают разные сценарии возможного ведения боевых действий против России, включая и нанесение ядерных ударов по нашей территории». Понятно, что в заявлении нашего генерала нет ничего нового, а лишь констатация реального положения вещей.

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Вдоль наших границ постоянно ведется разведывательная работа, в небо взлетают самолеты, способные нести ядерное оружие, которое размещено американцами на базах в пяти европейских странах. Теперь получить американские ядерные боеголовки жаждет Польша, которая, претендуя на роль «любимой жены заокеанского властелина», уже развернула у себя системы американской ПРО.

Харьковское направление ударов

Сейчас, когда наши войска вошли на территорию Харьковской области, невольно вспоминается, что второй по величине город на Украине всегда занимал важное место в стратегии нанесения по нам удара. Ведь уже в начале двадцатых годов нынешнего века именно в районе Харькова американские бомбардировщики имитировали пуск ракет с ядерными боеголовками по нашим городам. А ведь Украина тогда формально оставалась нейтральной страной.

Это к вопросу о том, а ради чего наша операция на Украине вообще замышлялась, какие были причины для ввода войск. Ведь уже завтра американские носители ядерных бомб могли спокойно базироваться под Харьковом или у Днепра. К слову, американцы по своей традиции никогда официально не подтверждают и не отрицают фактов размещения своего ядерного оружия где-либо в мире. А, например, тактическое ядерное оружие не регулируется никакими международными соглашениями.

Начинка для F-16

Вот почему Россия заранее оповестила бывших западных партнеров о том, что любой переданный Украине истребитель-бомбардировщик F-16 будет рассматриваться в качестве потенциального носителя ядерного оружия. Особый момент — место базирования этих самолетов. Недаром в прошедшие выходные мы усиленно наносили удары по аэродрому в Староконстантинове, где предполагалось размещение первой партии американских самолетов.

Таким образом, мы лишаем возможности натовцев развернуть эти потенциальные ядерные носители на самой Украине. А планы их базирования в близлежащих странах — в Польше или Румынии — чреваты большой войной, поскольку эти территории тогда будут для нас законной целью.

Наш ответ современным Чемберленам

В то же время учения по подготовке к применению тактического ядерного оружия, которые прошли сначала в России, а потом и в Белоруссии, стали серьезным предупреждением. Ведь в боеголовке, которую «Искандеры» могут доставить на расстояние в 500 км, заключена мощность сразу нескольких Хиросим.

Но дело даже не в мощности, а в том, что наши гиперзвуковые ракеты не могут перехватить американские системы ПРО. Которые США с таким упорством размещали по нашему периметру. Огромные вложения обесценены. Надежда на безнаказанность окончательно исчезла после постановки на боевое дежурство наших стратегических носителей «Сармат» и ракетного комплекса «Авангард», развивающего на финальной стадии гиперзвуковую скорость.

Собственно, в этом и заключается смысл нашего ядерного сдерживания.