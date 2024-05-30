Ядерный удар по России: НАТО начало подготовку?

Соединенные Штаты обеспокоены попытками Украины атаковать российские системы раннего предупреждения о ядерном нападении. Об этом сообщает The Washington Post . Своей тревогой по этому поводу поделился с изданием американский чиновник, говоривший на условиях анонимности из-за деликатности вопроса. По его словам, Вашингтон передал Киеву озабоченность двумя попытками атак ВСУ на радиолокационные станции, которые обеспечивают как предупреждение о ядерных пусках со стороны Запада, так и обычную противовоздушную оборону. "Эти РЛС не были вовлечены в поддержку войны России против Украины", - заявил американский чиновник. Он подчеркнул, что для России это чувствительные объекты, задействованные в стратегическом сдерживании. В той же статье приводятся слова и знакомого с проблемой украинского чиновника, который заявил, что "Россия использовала [эти] радиолокационные станции для наблюдения за действиями украинских военных". Согласно действующей российской доктрине ядерного сдерживания, "воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил"http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006020040?index=6" target="_blank">может стать поводом для применения ядерного оружия. Подробнее о проблеме - в материале "Газеты.Ru".

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