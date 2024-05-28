Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам внутри России при помощи западного оружия можно считать "законными по международному праву", если при их нанесении соблюдаются определенные условия, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его цитирует ТАСС.

"Это абсолютно законно с точки зрения международного права, если они наносятся пропорционально", — считает дипломат.

При этом, по словам Борреля, лишь пара европейских стран готовы снять запрет для ВСУ на нанесение ударов по объектам в РФ, остальные пока не дали четкого ответа на поставленный вопрос.

28 мая в Брюсселе прошло заседание министров обороны стран — членов ЕС. Перед началом встречи Боррель сообщил, что одной из ключевых тем обсуждения станет снятие запрета на использование предоставленного Киеву западного оружия для ударов по российской территории. При этом дипломат назвал "допустимым" принятие соответствующего решения. Заместитель главы правительства Италии, министр транспорта и инфраструктуры страны Маттео Сальвини подверг слова Борреля резкой критике, а самого дипломата назвал подрывником.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи НАТО публично повторил свой призыв разрешить Киеву наносить удары по территории России западным оружием, поскольку, по его мнению, "это самооборона", и это особенно важно в условиях наступления российской армии под Харьковом.

Трансляцию его выступления вела пресс-служба альянса.

"Страны НАТО, которые поставляют оружие Украине, принимают решения, на каких основаниях оно поставляется. Я считаю, что пришло время подумать об отмене некоторых ограничений. Поскольку мы видим сегодня, что, например в районе Харькова линия фронта и граница - это почти одно и тот же. Если украинцы не могут атаковать военные цели на российской территории, это делает очень сложной для них оборону, поскольку у них есть ограничения на применение оружия. Это самооборона. Некоторые страны НАТО отменили ограничения, теперь пришло время отменить остальные ограничения", - полагает генсек НАТО.

Он также подчеркнул, что 99% оружия Киеву поставляют страны НАТО, добавив, что это оружие "помогло нанести серьезные потери Российской армии".

Политики стран Запада не могут решить, стоит ли разрешать Украине наносить удары по территории России оружием НАТО. За выступает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, а также Великобритания, Польша, Швеция и Нидерланды. Против такой инициативы — Германия и Италия. Эксперты РИА Новости объяснили споры политиков и рассказали, чем может обернуться подобное решение для блока.

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, член-корреспондент РАН Алексей Арбатов обратил внимание, что Москва уже принимает меры для предупреждения НАТО о возможных последствиях. В частности, с помощью двухэтапных учений с нестратегическим ядерным оружием. Эксперт указал, что другие страны, в том числе США, опасаются обмена ядерными ударами.

В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов отметил, что последние десять лет страны Североатлантического альянса ужесточают риторику в адрес Москвы. В связи с этим он указал, что Москва должна исходить из того, что сражаться ей приходится не только с Украиной, но и с НАТО.

Специалист также заявил, что Киев уже применяет западное оружие по территории России. А нынешняя публичная дискуссия, на его взгляд, является лишь попыткой отвлечь внимание жителей Европы от внутренних проблем.

Ранее обозреватель издания Asia Times Кристофер Моррис предостерег Запад от дозволения Украине бить по территории России его оружием. По его словам, подобное решение может привести к значительным геополитическим последствиям и усилить напряжение в отношениях России и стран НАТО. Риск эскалации военного противостояния Моррис назвал серьезным опасением.

Главы Минобороны стран ЕС 28 мая обсудят возможность снятия ограничений на удары Киева западным оружием по территории России и связанные с этим «риски эскалации». Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, некоторые страны уже принимают такие решения.

Накануне Йенс Столтенберг в интервью британскому журналу The Economist предложил странам НАТО изучить возможность использования поставляемых ими вооружений против целей на российской территории. Он обосновал это тяжелыми боями в Харьковской области. Комментирует военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев:

«Те доводы, которые там приводятся, карты, которые там демонстрируют при этом, показывают, что на территории РФ, в глубине которой можно поражать технически теми средствами, которыми располагает ВСУ, находится подавляющее большинство пунктов снабжения, баз, пунктов дислокации вооруженных сил и так далее. То есть сейчас удары по этим объектам наносятся только тем вооружением, по крайней мере, официально это так для них на Западе, которым располагают ВСУ и которое не является натовским. Если такой запрет будет снят, там на самом деле даже и на картах, которые показывают чиновники из НАТО, десятки целей, и дальность действий тех же ракет АТАCМS 300 километров позволяет достаточно далеко, из-под Харькова например, вести обстрел целей, куда мы до сих пор не получали прилетов. Политики НАТО предполагают, что если они дают добро на применение этих средств по целям в глубине территории, то наступление российских войск либо замедлится, либо станет невозможным. Насколько это соответствует действительности, тут гадания — штука неблагодарная. Безусловно, если десятки складов, баз снабжения, авиационных баз, и именно десятки, если вдруг будут поражены, конечно, это серьезная проблема. Это не остановит полностью Вооруженные силы РФ, но это потребует отвлечения дополнительных ресурсов ПВО, систем, вероятно, все-таки какие-то объекты пострадают, где-то ухудшится снабжение, но это вопросы решаемые. В ситуации нынешней наше преимущество, в том числе в снабжении, не может быть нивелировано такими мерами».

Власти Чехии и Латвии публично поддержали идею разрешить Украине использовать западное оружие для поражения целей на российской территории. Как пишет Politico, против выступают Германия и Италия. Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя слова Столтенберга, указал, что тот превысил свои полномочия.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью телекомпании CNN заявил, что не видит причин для Украины отказываться от нанесения ударов по российской территории. Он добавил, что причин препятствовать Киеву нет.

По мнению Ринкевичса, российские военные успехи стали следствием неспособности Запада «обеспечить Украину оружием и введения ограничений» на его использование.

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Призывая к ударам Вооруженными силами Украины (ВСУ) по России западным оружием, генсек НАТО Йенс Столтенберг превысил полномочия. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает Telegram-канал «Вы слушали маяк».

«Я сомневаюсь, что генсекретарь может брать на себя такую ответственность, выступать от имени членов блока, когда тема для них обсуждалась в рамках НАТО, я имею в виду (...) Я считаю, он превысил свои полномочия», — рассказал он.

Лавров также указал, что инициатива Столтенберга вызвала неоднозначную реакцию внутри самого военного блока. В частности, он напомнил о неодобрении идеи премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Ранее портал Euractiv сообщал, что итальянское правительство выступило против призыва Столтенберга к союзникам разрешить ВСУ использовать поставляемое Западом оружия для нанесения ударов по целям на территории России. В частности, министр иностранных дел Антонио Таяни раскритиковал генсека, указав, что подобные идеи должны решаться коллективно.

Единства мнений по вопросу разрешения Украине наносить удары по России на Западе нет. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, кроме «горячие головы», делающих «безответственные провокационные заявления», есть и те, кто в первую очередь думает о том, нужна ли дальнейшая эскалация. На вопрос о том, каким будет ответ России в случае, если Украине разрешат наносить такие удары, он ответил, что о этом знает президент РФ.

«Это знает верховный главнокомандующий и наши военные, которые принимают соответствующие контрмеры», - сказал Песков.

Он также добавил, что России «надо стоять на своём».

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Представители стран Североатлантического альянса должны отдавать отчет, с чем они играют. Так президент России Владимир Путин высказался о призывах стран НАТО разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по территории России, сообщает ТАСС.

«Ну так вот эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны отдавать себе отчет, с чем они играют (...) Это серьезные вещи, и мы самым внимательным образом наблюдаем за этим», — заявил российский лидер.

По словам Путина, страны НАТО, прежде чем говорить об ударах вглубь российский территории, должны помнить, что члены альянса, как правило, государства с небольшой территорией и очень плотным населением.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг должен знать, что специалисты НАТО готовят полетные задания для ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

«Если он говорит о возможности нанесения ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности (...), он все-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки», — заявил российский лидер, комментируя слова Столтенберга о возможных ударах Украины западным оружием по территории России.

Президент добавил, что «окончательный выбор цели, так называемое полетное задание» может быть основано только на полученных разведданных. По его словам, это может происходить даже без участия украинских военных, а только с помощью представителей альянса.

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