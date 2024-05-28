Украинский генерал предрек судьбу ЗРК Patriot под Харьковом

Вооруженные силы России выследят и уничтожат украинские зенитно-ракетные комплексы Patriot в случае их переброски под Харьков всего за пару недель, заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко. По его словам, две батареи в районе города, о которых говорил украинский президент Владимир Зеленский, никак не повлияют на ситуацию там.

Эти две батареи не могут повлиять на ситуацию. Для чего они? Чтобы сбивать, в первую очередь, Су-34, носители КАБов (корректируемых авиабомб — NEWS.ru), правильно? Во-первых, сами Patriot надо прикрывать, во-вторых, над Харьковом просто рой беспилотных аппаратов — «Орлан-10» и других, которые будут просто охотиться за этими Patriot со всеми вытекающими последствиями, — заявил Романенко.

По его словам, для прикрытия ВСУ в районе Харькова нужна комплексная защита, две батареи ПВО сами по себе ничего не решат. Без развертывания там дополнительных вооружений, российские войска «за пару недель могут выследить и уничтожить» комплексы Patriot, заключил генерал.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украине требуется по меньшей мере еще семь зенитно-ракетных комплексов Patriot, в том числе два — для защиты Харькова. По его словам, эти системы необходимы для защиты от российских авиабомб.