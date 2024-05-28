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Путин в шутку пожалел, что Лукашенко не командует ВСУ

Президент Владимир Путин в шутку пожалел, что военными на Украине командует не Александр Лукашенко. В противном случае Москва и Киев давно закончили бы конфликт, причем с обоюдной выгодой, отметил Путин.

Путин в шутку пожалел, что Лукашенко не командует ВСУ
© ТК «Звезда»
«Если бы Украиной сейчас командовали люди, которые руководствуются национальными интересами, а не интересами своих хозяев в Европе или за океаном», - добавил Путин.

Высказался глава государства и о присутствии иностранных наемников в зоне ведения боевых действий. По словам Путина, это давно не новость и наши военные регулярно слышат в радиоэфире иностранную речь.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выделение киевскому режиму денег со стороны США никак не изменит ситуацию на фронте. Белорусский лидер напомнил о выделении $60 млрд и назвал это игрой Вашингтона в демократию. По его мнению, США скинули всю финансовую нагрузку на ЕС и НАТО для сдерживания Москвы, а сами отдельно будут разбираться с Пекином. Лукашенко считает, что Соединенные Штаты будут выдавать деньги частями, пока все здоровые украинцы не погибнут или не сбегут.

На прошлой неделе президент Белоруссии обсудил с российским лидером варианты реакции на угрозы у границ Союзного государства. Белорусский лидер также отметил, что на переговорах произошел обмен мнениями по наиболее чувствительным темам двусторонней повестки.

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