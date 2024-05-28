Путин видит трагедию Украины в том, что власти страны не считают людей своими

Президент Владимир Путин объяснил, почему у Украины и Запада не получается переломить ситуацию на поле боя.

Чем больше будет попыток, тем больше будет потерь, и потери эти далеко не в пользу украинских вооруженных сил, заявил он журналистам по итогам визита в Узбекистан.

По словам российского лидера, действующим руководителям Украины не жалко этих людей - они их своими не считают.

"Вот в чем проблема и трагедия Украины", - уверен Путин.

Власти страны не защищают интересы украинского народа, и президент РФ надеется, что люди это в конце концов почувствуют.