Стало известно о переброске в Волчанск разведгруппы «Ахмата»

В Харьковскую область были передислоцированы бойцы разведывательной группы спецназа «Ахмат». О переброске российских военных в своем Telegram-канале сообщил командир разведгруппы с позывным Аид.

Он опубликовал кадры с работой подразделения на новом участке. Аид уточнил, что видео были сняты в ходе штурма Волчанска.

Ранее десантник Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл тактику российских военных под Харьковом. Он рассказал, что Российская армия в Волчанске рассредоточилась и начала наступление со всех сторон. В результате украинские экипажи БТР были вынуждены держать круговую оборону в условиях размытой линии фронта.

24 мая депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщал о контроле российских военных более чем над половиной Волчанска. Он также обозначил следующие задачи, которые будут стоять перед Российской армией. По его словам, речь идет о взятии Славянска, Краматорска и Красноармейска.