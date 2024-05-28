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Мостовой танк ВСУ на базе Т-72 уничтожили в районе Волчанска

Бойцы российской группировки "Север" оказывают активное противодействие попыткам формирований киевского режима навести переправы через реку Волчья.

В Telegram-канале "Северный ветер" продемонстрировано, как операторы, управляющие барражирующими боеприпасами "Ланцет", уничтожают вражеский мостоукладчик МТУ-72 в районе Волчанска.

Х-52 атаковал вражескую инженерную машину на одной из автодорог. Судя по тому, что она задымилась, повреждения нанесены достаточно серьезные.

Интересно, что ВСУ получили из Германии мостоукладчики Biber на базе Leopard 1 и американские М60 AVLB, но практически не использовали их около линии боевого соприкосновения. Основную массу задач они возложили на полученные в наследство от Советской армии старые МТУ-72, чьи колейные мосты рассчитаны на технику весом не более 50000 кг.

Правда, российские подразделения так активно уничтожают инженерную технику противника, что скоро ВСУ могут остаться совсем без таких мостовых танков.

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