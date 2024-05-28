Министр обороны Украины понадеялся на скорое получение F-16

Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил надежду, что ВСУ получат первые истребители F-16 "очень и очень скоро". Его слова приводит Reuters. "Нам нужно столько, сколько мы можем получить", - заявил Умеров, отвечая на вопрос о количестве истребителей. Он отметил, что на данном этапе Украина сосредоточена на обучении пилотов и персонала, а также на подготовке инфраструктуры для использования F-16. Кроме этого, сказал Умеров, Киев работает над привлечением команд эксплуатации и технического обслуживания. До этого премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что Бельгия сделает все возможное, чтобы поставить хотя бы несколько из 30 американских истребителей F-16 Украине уже в 2024 году. Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности, которое предполагает выделение финансовой помощи Киеву в размере 977 млн евро. По словам Де Кроо, подписанный документ предусматривает поставку F-16 Украине до 2028 года. Он заверил, что истребители покинули ангары Бельгии и прибудут на Украину уже в этом году.

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