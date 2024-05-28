Опубликовано видео ранения российского оператора под Харьковом

Момент взрыва в Харьковской области, в результате которого пострадал оператор ВГТРК Александр Пушин, попал на видео. Запись опубликовал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

В сюжете ВГТРК отметили, что взрыв на одной из дорог Волчанска стал результатом «дистанционного минирования». ВСУ доставляют мины в различные точки с помощью беспилотников.

«Только что под нашей машиной сработала мина, лишились колеса, но останавливаться не можем», - рассказал Поддубный на видео.

Затем на записи показали оператора с перевязанной ногой. Поддубный сообщил, что ранение нетяжелое, позже Пушину оказали медпомощь в больнице. Угрозы его жизни нет.

19 апреля стало известно о гибели военкора «Известий» Семена Еремина. Сообщалось, что он погиб в результате атаки украинского FPV-дрона. Корреспондент получил ранение, когда снимал репортаж в Запорожской области. Президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.