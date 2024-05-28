Россия установила личности исполнителей теракта в Доме профсоюзов в Одессе

Правоохранительные органы России установили личности исполнителей теракта в Доме профсоюзов в Одессе, где 2 мая 2014 года были убиты, по официальным данным, 48 человек, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге. News.ru

«Украинские неонацисты применили химоружие 2 мая 2014 года в ходе осады Дома профсоюзов в Одессе. Россия выявила исполнителей», — заявил Кириллов. Ura.Ru

Генерал отметил, что на применение этого отравляющего вещества указывало наличие у боевиков заранее подготовленных фильтрующих противогазов, появление характерного желто-зеленого дыма после начала возгорания Дома профсоюзов, а также попытки замаскировать применение токсичных химикатов последствиями пожара. ТАСС