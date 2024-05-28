Назван возможный регион применения химического оружия ВСУ

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов назвал возможный регион применения химического оружия Вооруженными силами Украины (ВСУ). В беседе с «Лентой.ру» Глазунов допустил, что ВСУ могут попытаться применить химоружие под Харьковом.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что ВСУ планируют крупномасштабно применить токсические вещества в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Данные о планах Украины, по его словам, подтверждают запросы страны на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в чрезмерных объемах.

ВСУ планируют крупную атаку с применением химикатов

«Нельзя исключать, что ВСУ могут применить химоружие, так как они отступают по всей линии фронта, и поэтому у них не хватает ни военной техники, ни танков, ни самолетов. Единственный вариант, чтобы остановить наше наступление, — это применить химическое оружие, использование которого запрещено ООН», — сказал Глазунов. Раз мы об этом говорим, значит, мы знаем, где это будет применяться, и мы предупреждены, есть все средства для противостояния такой атаке. (...) Применить химоружие могут в любом месте, например, под Харьковом, где они сейчас отступают, и им придется его сдать, вот они напоследок могут и применить химоружие

28 мая Кириллов обвинил Украину в применении химоружия. По его словам, Киев применял химоружие в районе Донецка, Горловки и Артемовска, в районе Кременной и Богдановки. При этом Кириллов подчеркивал, что химоружие использовалось при одобрении стран Запада.