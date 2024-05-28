В МО РФ заявили, что ВСУ планируют масштабное применение токсичных веществ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют крупномасштабное применение токсичных веществ, о чем свидетельствуют запросы на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

"Особую обеспокоенность вызывают заявления представителей ВСУ о наличии в их распоряжении фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества "Табун" ("Джи-Эй"), которое включено в список 1 Конвенции (в список 1 приложения по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия входят химические соединения, имеющие очень мало применений, кроме боевого - прим. ТАСС). О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в объемах, которые явно чрезмерны", - сказал Кириллов.

Он подчеркнул, что не прекращаются попытки ВСУ разрушить химически опасные объекты на территориях Донецкой и Луганской народных республик, "создавая тем самым угрозу химического поражения мирного населения регионов". "Массированным ракетным ударам неоднократно подвергались промышленные предприятия "Заря" в населенном пункте Рубежное, "Азот" в Северодонецке, завод "КоксоХим" в Авдеевке", - добавил Кириллов.