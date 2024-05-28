ВСУ планируют крупную атаку с применением химикатов

Вооруженные силы Украины планируют масштабное применение токсичных веществ, запасаясь антидотами и средствами защиты. Об этом со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова пишет ТАСС.

«О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в объемах, которые явно чрезмерны», - пояснил Кириллов.

По его словам, особую обеспокоенность вызывают заявления представителей ВСУ о наличии у них фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества «Табун» («Джи-Эй»).

Начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов также обратил внимание на то, что украинские военные не прекращают попытки разрушить химически опасные объекты на территориях Донецкой и Луганской народных республик, создавая угрозу мирному населению.

«Массированным ракетным ударам неоднократно подвергались промышленные предприятия «Заря» в населенном пункте Рубежное, «Азот» в Северодонецке, завод «КоксоХим» в Авдеевке», - пояснил Кириллов.

В апреле в силовых структурах России сообщили о применении Вооруженными силами Украины химического оружия в Донецкой народной республике. При этом, по данным «РИА Новости», предположительно, ВСУ использовали белый фосфор, который вызывает кашель и ожог верхних дыхательных путей. У агентства в распоряжении оказалась видеозапись от российских военных, на которой они показали одну из неразорвавшихся стеклянных колб с веществом внутри.