ФСБ обвинила США в попытке помешать России в Арктике

Соединенные Штаты и их союзники хотят помешать осуществлению российских проектов в Арктике и милитаризовать регион, считает первый замдиректора — глава Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. Газета.Ru

«С подачи США и их сателлитов предпринимаются попытки милитаризации региона, создаются юридические, экономические и информационные условия для установления режима свободного судоходства в акватории Северного морского пути и воспрепятствования реализации экономических проектов России», — подчеркнул Кулишов. RT на русском

Он отметил, что российский сектор Арктики богат природными ресурсами, а также обладает огромным транспортно-логистическим потенциалом. Именно он остается объектом захватнических устремлений Запада, подчеркнул Кулешов. Деловая газета «Взгляд»