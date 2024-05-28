Мирные россияне в автомобилях попали под удар со стороны Украины

В Белгородской области два движущихся автомобиля с мирными жителями попали под удар дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Lenta.ru

«Два движущихся автомобиля подверглись атаке ВСУ в Шебекинском городском округе с помощью дронов. В селе Муром в результате сброса взрывного устройства в автомобиле пробито заднее стекло. <...> В селе Вознесеновка дрон-камикадзе врезался в капот машины. Обошлось без пострадавших», - написал он. ТАСС

Гладков добавил, что во втором случае также повреждено транспортное средство. Газета.Ru