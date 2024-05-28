В войсках создали «Царь-Мангал» для перевозки пехоты

В российских войсках создали «Царь-Мангал» для перевозки пехоты. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Павел Кольцов.

За основу взяли танк Т-72. Он получил повреждение в ходе боевых действий - разбило орудие. При этом ходовая была в порядке. Тогда ремонтники срезали башню и наварили стальные листы. Теперь усиленную металлическими листами бронемашину можно использовать для перевозки пехоты.

Подобные тяжелые бронемашины, создающиеся на базе поврежденных танков, в войсках называют «Царь-Мангалами». Листы металла дополнительно защищают танк от поражения FPV-дронами, которые стали серьезной угрозой бронетехнике в условиях современных боевых действий.

Кроме этого, корреспондент «Звезды» показал, как ремонтники устанавливают на бронетехнику дополнительную защиту заводского производства, а также обслуживают автомобили, заменяя им, в том числе, и двигатели целиком. В таких случаях проще отправлять мотор на капитальный ремонт - так техника быстрее встанет в строй.

Ранее сообщалось, что танк Т-72Б3М уничтожил укрепленные позиции украинских боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.