Лихачев: Россия готова дальше обеспечивать безопасность ЗАЭС

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев подтвердил готовность России продолжать работу по обеспечению безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) в условиях постоянных украинских провокаций. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

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Такое заявление он сделал в ходе прошедшего в Калининграде раунда межведомственных консультаций России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Делегации возглавили генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Алексей Лихачев подтвердил готовность российской стороны продолжать активную работу по обеспечению безопасной эксплуатации Запорожской АЭС в условиях непрекращающихся украинских провокаций», - говорится в сообщении.

В свою очередь Рафаэль Гросси «проинформировал о том, как он оценивает ситуацию на Запорожской АЭС».

Крупнейшая в Европе АЭС перешла под контроль российских военных в 2022 году. В Киеве обвиняли Россию в желании подорвать атомную электростанцию и дестабилизировать обстановку, потому что Москва «не заинтересована в безопасности на Украине».

При этом станция регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины. В настоящее время все блоки ЗАЭС находятся в состоянии «холодный останов», а оборудование обслуживается в соответствии со всеми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.