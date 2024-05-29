ВСУ оставили тела своих бойцов в полях при отступлении из Работино

Отступая из села Работино в Запорожской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили тела своих бойцов в полях. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости.

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По его словам, отступающие украинские военные бросили тела сослуживцев в самом селе и на окружающих его полях, оставив их на съедение грызунов.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об обнаружении множества тел бойцов ВСУ в подвалах в селе Крынки. По словам главы региона, найденные тела в основном принадлежат украинским морским пехотинцам.