$88.44-0.2596.24-0.07
Войти в почту

ВСУ оставили тела своих бойцов в полях при отступлении из Работино

Отступая из села Работино в Запорожской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили тела своих бойцов в полях. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости.

ВСУ оставили тела своих бойцов в полях при отступлении из Работино
© Lenta.ru

По его словам, отступающие украинские военные бросили тела сослуживцев в самом селе и на окружающих его полях, оставив их на съедение грызунов.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об обнаружении множества тел бойцов ВСУ в подвалах в селе Крынки. По словам главы региона, найденные тела в основном принадлежат украинским морским пехотинцам.

Военные новости
Владимир Сальдо
Владимир Рогов
Общественная палата России
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости