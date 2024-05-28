Польша закупила у США сотни крылатых ракет JASSM большой дальности

Польские власти подписали с США контракт на закупку крылатых ракет класса "земля - воздух" AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Stand-off Missile) для истребителей F-16. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

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"Сегодня (28 мая 2024 года - прим. ТАСС) подписание контракта на $735 млн на закупку ракет класса "земля - воздух" JASSM-ER, которые будут на вооружении польской армии", - сказал министр на церемонии подписания контракта, ее трансляцию вел телеканал TVP Info.

По его словам, Варшава закупает несколько сотен ракет, дальность их полета составляет 1 тыс. км. Американская сторона поставит ракеты в Польшу с 2026 по 2030 год.

В ходе визита президента Польши Анджея Дуды и премьер-министра Дональда Туска 12 марта США договорились о продаже Варшаве ракет AGM-158B-2, AIM-120C-8 и AIM-9X, а также сопутствующего оборудования общей стоимостью около $3,7 млрд. Конгресс США одобрил сделку в конце марта. Заказ на приобретение крылатых ракет AGM-158B-2 JASSM для истребителей F-16 Военно-воздушных сил Польши был направлен в Вашингтон еще предыдущим правительством республики в мае 2023 года.