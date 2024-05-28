Силы ПВО России сбили Миг-29 ВСУ

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Lenta.ru

Как говорится в сводке ведомства, также были уничтожены 39 беспилотников, оперативно-тактическая ракета ATACMS, семь управляемых авиационных бомб «Hammer» и реактивный снаряд HIMARS. RT на русском

Также в Минобороны РФ сообщили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 604 самолета, 274 вертолета, 24 739 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 182 танка и другие боевые бронированные машины, 1 322 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9 914 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 060 единиц специальной военной автомобильной техники. ТАСС