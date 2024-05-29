Муж Блиновской покинул воинскую часть в Донецке

Алексей Блиновский, муж «королевы марафонов» Елены Блиновской, которая в настоящее время находится в СИЗО, покинул расположение воинской части в Донецке, где проходил службу. Об этом пишет НТВ.

По данным издания, в настоящее время его местоположение неизвестно.

Ранее СМИ сообщали, что муж Елены Блиновской Алексей решил отправиться на специальную военную операцию, чтобы таким образом помочь жене и избежать краха их бизнеса.

Весной 2023 года Блиновская, получившая известность благодаря «марафонам желаний», стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, блогер, оказывая информационные услуги, использовала схему «дробления» бизнеса, занижая полученные доходы. Сначала Блиновскую поместили под домашний арест, но позже суд ужесточил ей меру пресечения, отправив в СИЗО.

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В марте следователи предъявили Елене Блиновской и ее мужу Алексею Блиновскому обвинения в окончательных редакциях. Им вменяется легализация 706 из 906 млн рублей сокрытых налогов. Накануне суд отказался изменить Елене Блиновской меру пресечения. Однако адвокат Наталия Сальникова сообщила, что началась процедура снятия ареста с имущества Блиновской и ее родственников для погашения налоговой задолженности.