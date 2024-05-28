В ФСБ отметили обострение обстановки на границе России с Финляндией

Обстановка на российско-финской границе обострилась из-за односторонних решений со стороны Хельсинки. Об этом заявил глава Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. Lenta.ru

По его словам, до недавнего времени отношения России и Финляндии были добрососедскими, но в последнее время они действительно обострились. «Международное сотрудничество по линии пограничных служб двух стран сведено к минимуму <...> Этому предшествовали односторонние шаги Хельсинки по закрытию в конце прошлого года пунктов пропуска через государственную границу и прекращению международного пассажирского сообщения», — пояснил Кулишов. Газета.Ru

«Это мотивировалось финляндской стороной якобы "умышленными действиями России по выдавливанию мигрантов в страны ЕС"», — уточнил глава Пограничной службы ФСБ России. Свободная Пресса