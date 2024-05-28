Вооруженные силы России владеют инициативой по всей линии фронта и навязывают темп боев, заявил аналитик Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос в интервью газете The New York Post. Таким образом он оценил продвижение российских войск на различных направлениях.

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Прямо сейчас инициатива на всем театре военных действий принадлежит русским. Они диктуют место, время, интенсивность и темп военных действий, — заявил эксперт.

Баррос отметил, что наступление российских военных под Харьковом не ослабевает. По мнению аналитика, украинские войска в неудобное положение поставили задержки с принятием пакета военной помощи США.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер отметил, что командование Вооруженных сил Украины отправляет на погибель под Харьков лучшие войска. Одновременно аналитик указал, что ВС России на данном направлении достигают сразу двух целей: создают буферную зону и перетягивают украинскую армию с юга.

Бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что на спокойных участках фронта ВСУ укомплектованы на 70%, в то время как в зоне наступления российских войск — лишь на 40%. По его словам, Киев должен объявить населению, что настал «критический момент» и армия нуждается в пополнении.