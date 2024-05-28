В зоне СВО задействовали новейший передвижной диспетчерский пункт

В зоне специальной военной операции (СВО) задействовали новейший передвижной диспетчерский пункт, предназначенный для контроля за перемещением автоколонн. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

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Пункт представляет собой созданный на базе автомобиля «КамАЗ» подвижный комплекс мониторинга, воздушного наблюдения и связи военных автоколонн в тыловых районах. По словам командира пункта с позывным Диспетчер, комплекс оснащен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), благодаря которой в радиусе один километр от него не работает электроника. При этом работе связи пункта это не мешает.

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