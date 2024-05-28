Премьер Бельгии обозначил границы применения оружия ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать поставленное Брюсселем оружие только на территории республики. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро, передает Reuters.

Ранее де Кро заявил, что странам Европейского союза (ЕС) необходимо поставить новейшее оружие ВСУ, чтобы Киев добился успехов на поле боя. Он также добавил, что Брюссель принял решение поставить Украине американские истребители F-16. По его словам, они уже покинули ангары Бельгии и прибудут на Украину в этом году.