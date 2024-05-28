Появились кадры с места падения обломков БПЛА в Балашихе

Посла падения беспилотника в подмосковной Балашихе оказались повреждены деревья, часть веток была срезана. Соответствующие кадры с места происшествия опубликовало в своем Telegram-канал российское видеоагентство Ruptly.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Балашихе. Его обломки упали на частный дом, жильцы успели эвакуироваться и не пострадали. Однако осколками дрона были задеты двое мужчин.

На кадрах с места происшествия видно, что обломками дрона были срезаны ветки деревьев, содрана кора с них, а честь верхушек раскололась на несколько частей и была практически «измочалена».

Работающие на месте происшествия сотрудники оперативных служб собрали железные осколки и разложили их для видеофиксации.