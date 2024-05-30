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В Чёрном море уничтожены два безэкипажных катера, плывших к Крыму

Два безэкипажных катера, следовавших в сторону Крымского полуострова, уничтожены в акватории Чёрного моря.

В Черном море уничтожены два безэкипажных катера, плывших к Крыму
© РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Дежурными огневыми средствами в акватории Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова», — написали в оборонном ведомстве.

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Также над Азовским морем было уничтожено восемь ракет ATACMS.

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Минобороны России