В Черном море уничтожены два безэкипажных катера, плывших к Крыму

В Чёрном море уничтожены два безэкипажных катера, плывших к Крыму
Два безэкипажных катера, следовавших в сторону Крымского полуострова, уничтожены в акватории Чёрного моря.
Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Дежурными огневыми средствами в акватории Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова», — написали в оборонном ведомстве.
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Также над Азовским морем было уничтожено восемь ракет ATACMS.