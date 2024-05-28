«Большая дырка»: украинский пленный сдал секретные данные об обороне Харькова

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) врали военнослужащим о якобы имевшихся минных заграждениях со стороны Харьковской области вдоль границы с Россией. Об этом заявил РИА Новости попавший в плен украинский пограничник Александр Ильницкий.

11 мая в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль нескольких населенных пунктов Харьковской области. 14 мая глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что силы РФ контролируют западную и северную части города Волчанск, расположенного в 73 километрах от Харькова.

По словам Александра Ильницкого, в системе обороны Харькова была «просто-напросто очень большая дырка».

«Туда зайти очень легко, там нет ничего серьезного», - пояснил пленный пограничник.

Он отметил, что простые военнослужащие об этом не знали, так как от них требовали передвигаться только по определенному маршруту и в одном секторе, и они были уверены, что вокруг минные поля.

«По итогу русские солдаты зашли и оказалось, что там ничего не заминировано, а то, что нам говорили, что мины стоят, это просто чтобы мы нигде не лазили, не смотрели», - отметил он.

Ранее командир подразделения 125-й бригады территориальной обороны, дислоцированной в Харьковской области, с позывным «Артист» рассказал западным СМИ, что в день наступления 10 мая невозможно было применить дроны из-за радиоэлектронных помех со стороны России и украинские военные «остались полностью слепы». Он также отметил, что у украинских военнослужащих были также серьезные проблемы с созданием оборонных линий.