Сбежавший из ВСУ спортсмен получил российское гражданство

Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов, бежавший в РФ, получил российский паспорт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Кузнецов рассказывал, что поступил на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2021 году. Его распределили в спецчасть во Львовской области, а когда началась спецоперация, молодого человека отправили на передовую. По пути туда он узнал, что члены украинской территориальной обороны расстреляли колонну его сослуживцев.

После военный получил ранение и попал в госпиталь. Однако врачи отказывались выполнять свою работу и за каждую манипуляцию требовали денег. Это стало для Кузнецова последней каплей, и он решил бежать в Россию, где у него живут родственники.

Молодой человек поступил в военный университет и занялся армейским рукопашным боем. Благодаря своим успехам он оказался в сборной Украины, вместе с которой выехал на первенство Европы в Польше. Кузнецов воспользовался моментом и покинул расположение команды, уехав в Чехию. Там беглецу пришлось «залечь на дно» на пять месяцев, после чего он улетел в Москву.

По информации канала, после проведения проверок ему все же выдали паспорт и сейчас он уже едет в гости к семье. Кузнецов заявлял, что после хочет пойти добровольцем в Вооруженные силы РФ.