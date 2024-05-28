Нидерланды хотят собрать для Киева Patriot из запчастей

Нидерланды ведут переговоры с западными странами о совместной сборке из запчастей системы Patriot для Киева и готовы поставить Украине часть компонентов. Об этом со ссылкой на заявление министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен пишет «Коммерсант».

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«Если другие потенциальные страны-партнеры смогут поставлять детали и боеприпасы, мы сможем поставить на Украину как минимум одну комплектную систему в краткосрочной перспективе», - пояснила она.

Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью ABC News, что Украина может потерять контроль над Харьковом, если не получит две системы ПВО Patriot. Он подчеркнул, что проблемы Вооруженных сил Украины в значительной степени связаны с задержкой западной помощи.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия уже помогла Киеву вооружениями и финансами на общую сумму в 28 млрд евро, но сейчас возможности Берлина иссякают и «находятся на пределе».