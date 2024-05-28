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ISW: Российские войска захватили инициативу на всем театре военных действий

Армия РФ захватила инициативу на всем «театре военных действий» в зоне конфликта. Об этом пишет New York Post со ссылкой на эксперта американского Института по изучению войны (ISW) Джорджа Барроса.

Он подчеркнул, что, к примеру, на Харьковском направлении русские продолжают неослабевающее наступление. ВСУ по всей линии боевого соприкосновения находятся в невыгодном положении и вынуждены исключительно реагировать.

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«Прямо сейчас инициатива на всем театре военных действий принадлежит русским. Они диктуют место, время, интенсивность и темп военных действий», — уточнил Баррос.

Ранее стало известно, что главы Минобороны стран ЕС во вторник, 28 мая, обсудят возможность предоставления Украине разрешения на удары западным оружием по территории Российской Федерации.

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