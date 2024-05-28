Главы Минобороны Казахстана и Белоруссии обсудят двустороннее сотрудничество

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обсудит в среду в Астане вопросы двустороннего сотрудничества с казахстанским коллегой Русланом Жаксылыковым. Об этом сообщили в Минобороны Казахстана.

"Руководитель оборонного ведомства Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл в столицу по приглашению министра обороны Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова. Встреча глав оборонных ведомств по обсуждению вопросов двустороннего сотрудничества состоится завтра, 29 мая", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что Хренин в Казахстане также примет участие в заседании Совета министров обороны государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности.