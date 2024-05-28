В ЕС обсудят разрешение Украине бить западным оружием по территории РФ

Министры обороны стран Евросоюза 28 мая обсудят возможность разрешения Украине наносить удары по территории РФ западным оружием и связанные с этим «риски эскалации», заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Во встрече примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава украинского Минобороны Рустем Умеров.

Другим вопросом в повестке будет выделение Украине военной помощи на €5 млрд через Европейский фонд мира. Украинский лидер Владимир Зеленский в Брюсселе подпишет соглашение о безопасности с премьером Бельгии Александром Де Кроо.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что большая часть министров иностранных дел Европейского союза в ходе встречи в Брюсселе выступила с поддержкой расширения военных действий на Украине. При этом дипломатов не останавливает «даже угроза мировой войны», отметил он.

По его словам, главы внешнеполитических ведомств «с гордостью и вдохновением» обсуждали возможность отправки на Украину своих вооруженных сил, а также использования Киевом западного оружия против целей на территории РФ. Кроме того, они высказывались за уничтожение над Украиной российских ракет с помощью средств противовоздушной обороны стран НАТО, невзирая на возможные последствия, заявил Сийярто.