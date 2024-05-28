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Жителей Калужской области предупредили о возможном шуме из-за учений

На территории Калужской области будут проводить учения сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Губернатор Калужской области Шапша сообщил об учениях сил ПВО
© РИА Новости

Он отметил, что во время учений будут отрабатываться навыки поражения вражеских беспилотников, отчего может быть шумно.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) чаще стали пользоваться FPV-дронами и бить ими по гражданской инфраструктуре и мирным жителям в прифронтовых городах Луганской народной республики. В частности, речь идет о таких населенных пунктах как Сватово, Кременная и Лисичанск.

Он отметил, что угрозу пока удается частично решить с помощью усиления средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) в данном направлении. Тем не менее ВСУ пытаются обойти и эти силы.

Заместитель руководителя министерства цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил, что союзники Киева поставляют беспилотные летательные аппараты, непригодные для условий российско-украинского конфликта.

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