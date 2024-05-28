Российский флаг водрузили над зданием в Белогоровке

В поселке Белогоровка Луганской народной республики (ЛНР) российские военные водрузили флаг России над одним из зданий. Об этом сообщает Telegram-канал «Степной ветер».

Отмечается, что флаг был установлен бойцами «Южной» группировки войск.

«Работа идет, штурмовые действия на этом направлении не прекращаются», — говорится в публикации.

О взятии Белогоровки в Министерстве обороны России сообщили 20 мая. В ведомстве рассказали, что российским военным на данном направлении удалось не только получить контроль над поселком, но и нанести поражение противнику в районе еще нескольких населенных пунктов.

Значение взятия российскими военными Белогоровки объяснил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, это улучшит тактическое положение Российской армии и откроет путь к полному освобождению ЛНР. Эксперт подчеркнул важность данного события как в моральном плане, так и с точки зрения военной составляющей.