Российские гаубицы Д-30 получили "мангалы" для защиты от дронов

Российские буксируемые орудия, действующие в зоне СВО начали оснащать защитными козырьками.

В опубликованном Минобороны РФ видеоролике можно увидеть гаубицы Д-30, оборудованные "мангалами". Установленные над казенной частью орудия и лафетом конструкция призвана защитить расчет и прицельные приспособления орудия как от FPV-дронов, так и от сбрасываемых с коптеров боеприпасов. Кроме того, сверху козырек накрыт маскировочной сетью, что снижает заметность гаубицы для разведывательных дронов.

Сообщается, что получившие дополнительную защиту гаубицы применяются для уничтожения бронетехники, укрепленных позиций и лодок ВСУ на правом берегу Днепра. Артиллеристы работают днем и ночью, уверенно поражая цели на дальности свыше 15 километров.

122-мм гаубица Д-30, с момента создания которой прошло почти 70 лет, до сих пор остается одной из лучших в мире и активно применяется в ходе СВО. Она может не только стрелять из укрытий, но и бить прямой наводкой. Ее отличают эффективность, надежность и простота. Стоит напомнить, что Д-30 стала первой отечественной гаубицей, которая может вести круговой обстрел, не меняя положения станины.