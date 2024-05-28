ВСУ ударили дроном по российскому городу

ВСУ атаковали FPV-дроном город Шебекино, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Повреждения получили частный жилой дом и припаркованный возле него автомобиль. По данным руководителя региона, никто не пострадал.

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Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал, в частном жилом домовладении выбиты окна и посечен забор, также поврежден легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом. На месте работают оперативные службы, — говорится в сообщении.

В ночь на 28 мая Гладков также сообщал об атаке украинских сил беспилотником-камикадзе на поселок Совхозный. В результате происшествия никто не пострадал.

Утром 28 мая в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО ликвидировали три беспилотника Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Так, один БПЛА был уничтожен над территорией Курской области, еще два — над Белгородской областью.

Накануне поздно вечером обломки сбитого российскими средствами ПВО беспилотника упали на частный дом в микрорайоне Кучино в Балашихе. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, никто из местных жителей не пострадал, все успели эвакуироваться. Минобороны РФ информацию не комментировало.