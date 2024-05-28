Глава МИД Бельгии Хаджа Лабиб заявила о том, что ее страна обязалась передать Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые самолеты должны быть поставлены уже в этом году, пишет РИА Новости.

Ранее о возможной передаче Киеву американских истребителей до конца 2024 года сообщили премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и министр обороны королевства Людивин Дедондер. При этом они не называли точных сроков и количество машин.

«Бельгия обязуется передать Украине тридцать своих истребителей F-16 к 2028 году», - уточнила глава МИД Бельгии Хаджа Лабиб в эфире радио RTL.

По ее словам, первые самолеты могут быть поставлены уже до конца этого года.

Ранее бывшая летчица ВМС США Бринн Таннехилл обратила внимание на то, что российские военные используют на Украине высококлассную технику и способов обнаружить истребители F-16 у них достаточно.б

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В свою очередь старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк усомнился в том, что ожидаемые Киевом американские истребители F-16 помогут справиться с главной проблемой, которая на сегодняшний день стоит перед украинскими военными, - российскими планирующим авиабомбам.