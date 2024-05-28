Украина трижды за ночь пыталась атаковать территорию России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды за ночь с 27 на 28 мая пыталась атаковать территорию России с помощью беспилотников. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа были запущены ВСУ в сторону Белгородской области, один — в сторону Курской области. По данным оборонного ведомства, все БПЛА были сбиты системой противовоздушной обороны.

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В Минобороны назвали попытки ударов беспилотниками террористическими атаками.